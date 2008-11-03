Мафия устроила стрельбу в Неаполе: ранены 5 подростков

Пятеро подростков от 12 до 14 лет пострадали в результате стрельбы, учиненной минувшей ночью членами неаполитанской мафии "каморра"в одном из кварталов Неаполя, сообщают в понедельник итальянские СМИ. Около 23.30 по местному времени к залу игровых автоматов неаполитанского городского района Секондильяно подъехали четверо мужчин в масках и открыли огонь. По предположению полиции, это была месть мафии хозяину заведения. Пятеро подростков, находившиеся перед залом, получили легкие ранения рук и ног. В понедельник в итальянских СМИ это событие получило широкий резонанс. СМИ пишут о том, что мафия не останавливается ни перед чем, стреляет без разбора и чувствует себя сильной и безнаказанной.

РИА "Новости"