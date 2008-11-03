Замминистра нефти Ирака ранен при покушении в Багдаде
10:18, 03 ноября 2008Мир
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Три взрыва за одно утро
Заместитель министра Ирака по нефти Шахеб Салман в понедельник утром получил ранение от взрыва, прогремевшего у его дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс. Утром боевики также подорвали два взрывных устройства около здания полиции в Багдаде, погибли шесть человек, еще 21 получил ранения. Теракт произошел в центральном районе Каррада. По данным американского командования, в этом году в Ираке удалось снизить уровень насилия, однако, несмотря на усилия американских военных и иракских полицейских взрывы в Багдаде гремят регулярно, отмечает агентство.
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