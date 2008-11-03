В Москве договорились о мирном решении проблемы Нагорного Карабаха

Президенты России, Азербайджана и Армении подписали по итогам переговоров в Москве 2 ноября совместную Декларацию по Нагорному Карабаху.

"Мы предметно и содержательно обсудили перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта политическими средствами, путем продолжения прямого диалога между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, зачитавший журналистам текст подписанного документа, передает ИТАР-ТАСС.

Президенты "заявляют, что будут способствовать оздоровлению ситуации на Южном Кавказе и обеспечению установления в регионе обстановки стабильности и безопасности путем политического урегулирования конфликта на основе принципов и норм международного права и принятых в этих рамках решений и документов, что создать благоприятные условия для экономического развития и всестороннего сотрудничетсва в регионе".

Ильхам АЛИЕВ, Серж САРГСЯН и Д.МЕДВЕДЕВ "подтверждают важное значение продолжения сопредседателями Минской группы ОБСЕ посреднических усилий с учетом их встречи в Мадриде в ноябре 2007 года и последующих дискуссий в целях разработки основных принципов политического урегулирования".

В Декларации отмечается, что лидеры Азербайджана и Армении "договорились продолжить работу, в том числе в ходе дальнейших контактов на высшем уровне, над согласованием политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и поручили своим министрам иностранных дел активизировать дальнейшие шаги в переговорном процессе во взаимодействии с сопредседателями Минской группы ОБСЕ".

Заключительный пункт Декларации говорит о том, что Президенты "считают важным поощрять создание условий для реализации мер по укреплению доверия в контексте усилий по регулированию".