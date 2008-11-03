В Афганистане похитили гражданина Франции

Группа неизвестных вооруженных людей в районе Карте-Парван на западе Кабула похитила в понедельник утром гражданина Франции, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Афганистана Змарай Башари, пишет РИА новости. По словам Башари, похищение произошло в 09.15 по местному времени (07.45 мск). Полиция ведет розыск похищенного, но пока безрезультатно.