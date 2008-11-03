В Китае под селевыми потоками погибли более 20 человек

В китайской провинции Юньнань в результате схода селей, камнепадов и оползней погибло 22 человек, 45 числятся пропавшими без вести, передает ИТАР-ТАСС.

В минувшее воскресенье вызванные ливнями грязекаменные потоки в горной местности накрыли несколько деревень и поселков, расположенных в окрестностях города Чусюн. В зоне бедствия разрушено более тысячи домов. Серьезный ущерб причинен транспортной инфраструктуре, сельскому и водному хозяйству. Из опасных мест были эвакуированы около 26 тыс. человек.

В пострадавших районах ведутся поисково-спасательные работы. Однако в ближайшее время ситуация может осложниться новыми проливными дождями, прогнозируют метеорологи.