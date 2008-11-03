Завтра Маккейн и Обама сойдутся в финальной схватке

Завтра, 4 ноября, в США состоятся выборы Президента, кандидаты на этот пост Джон МАККЕЙН и Барак ОБАМА проводят последние встречи с избирателями в ключевых для их кампаний в штатах.

Республиканец Дж.МАККЕЙН провел два митинга в Пенсильвании, откуда отправился в Нью-Гэмпшир. В понедельник - последний день перед голосованием - он намерен посетить сразу семь штатов, сообщает радио «Свобода».

Демократ Б.ОБАМА в воскресенье вел кампанию в Огайо, где на прошлых выборах победили республиканцы. В митинге Б.ОБАМЫ в Кливленде, на который собралось около 80 тысяч человек, принял участие знаменитый рок-музыкант Брюс СПРИНГСТИН.

По последним опросам, Б.ОБАМА опережает Дж.МАККЕЙНА в среднем на 5-7 пунктов.