Элитное ДТП в Москве: разбиться на раритетном «Феррари» 1980 года

Раритетный "Феррари" попал в ДТП и сгорел на Дмитровском шоссе в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. "Автомобиль "Феррари-3000" красного цвета 1980 года выпуска врезался в столб и загорелся на Дмитровском шоссе напротив гостиницы "Молодежная". В результате аварии пассажир иномарки получил ожоги около 30% кожи и был госпитализирован. Машина почти полностью сгорела", - сказал собеседник агентства. По его словам, водитель не пострадал, милиционеры повезли его в медлабораторию для проверки на состояние алкогольного опьянения. По предварительной информации, причиной аварии могло стать значительное превышение водителем скорости на мокрой дороге: машину занесло и выбросило на столб.

По словам водителя, которые передал РИА Новости источник в правоохранительных органах, "Феррари" он купил три дня назад. По некоторым оценкам, стоимость отдельных экземпляров этой модели может доходить до миллиона долларов.