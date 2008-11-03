В Германии выходит компакт-диск с "Капиталом" Карла Маркса

В Германии в ноябре выйдет компакт-диск с первой в мире экранизацией монументального труда Карла Маркса "Капитал". Первая в мире экранизация наиболее известного в мире пособия по политической экономии, сделанная немецким режиссером Александром Клуге, под названием "Новости из идеологической античности" выйдет на компакт-диске, передает Deutsche Welle. В последние месяцы под влиянием мирового финансового кризиса спрос на это произведение заметно увеличился.

Картина продолжительностью 10 часов представляет собой монтаж из отрывков интервью с известными немецкими писателями, философами и журналистами, рассказывающими о своем восприятии "Капитала", а также отдельных постулатов марксистской теории, экранизированных на современный лад.

76-летний А.Клуге, напоминает РосБизнесКонсалтинг, известен работами по социально-политической и юридической проблематике. Его фильмы не раз становились призерами кинофестивалей в Каннах и Венеции. Наиболее известные из них - "Прощание с прошлым", "Артисты под куполом цирка: беспомощны", "Вилли Тоблер и гибель Шестого флота", "Сильный Фердинанд", "Власть чувств" и многие другие. По словам А.Клуге, замысел экранизировать "Капитал" у него появился давно. Первоначально идея принадлежала известному советскому режиссеру Сергею Эйзенштейну, который еще 80 лет назад собирался перенести теории Маркса на киноэкран. Тогда, в силу различных причин идея С.Эйзенштейна так и не была воплощена в жизнь.