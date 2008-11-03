Школьница умерла на уроке из-за невыполненного домашнего задания

Ученица одной из школ Каира скончалась прямо на уроке, опасаясь гнева учителя за невыполненное домашнее задание по математике, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство МЕНА.

10-летняя Хадиджа Мухаммед встала, когда пришла ее очередь отвечать, но тут же рухнула на пол, потеряв сознание. Учитель вызвал скорую помощь, однако медики уже не успели спасти девочку.

Губернатор Каира на время проведения следствия отстранил от работы учителя математики. Не исключено, что именно его жестокое обращение стоило девочки жизни.

Однако, по данным следствия, никаких следов побоев на теле ученицы не обнаружено. В настоящее время эксперты устанавливают причину гибели школьницы.

Мама Хадиджы сообщила, что она и раньше неоднократно теряла сознание, испытывая страх.

В свою очередь в министерстве образования Египта напомнили, что во все школы разосланы предписания, строго запрещающие применять любые формы насилия и запугивание детей в школах.