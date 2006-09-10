Украинским женщинам следует настойчивее пробиваться в парламент. В этом убеждены участницы Генеральной Ассамблеи Международного совета женщин, впервые состоявшейся в Киеве.

Как передает «5-й канал», на протяжении недели представительницы прекрасного пола с 40 стран мира обсуждали проблемы гендерного равенства, насилия над женщинами и торговли людьми.

Президент Международного совета женщин Анама ТАН считает, что главная проблема в Украине, как и везде, это равноправие между женщинами и мужчинами. поэтому следующей темой Ассамблеи будет улучшение ситуации с гендерным равенством во всем мире.

«Я думаю, что Украина имеет очень хорошее начало, поскольку в этой стране уже принят закон о гендерном равенстве. Он улучшит жизнь не только женщинам, но и мужчинам, а также преодолеет проблемы в семьях», - отметила А.ТАН.

Как отметили участники Асамблеи, украинские женщины едва ли не чаще всего становятся жертвами сексуального рабства и насилия в Европе. Чтобы избежать этого, в стране следует прежде всего преодолеть бедность, а также достичь равноправия между женщинами и мужчинами. В настоящее время такое равенство в Украине существует лишь на бумаге. Все руководящие и высокооплачиваемые должности принадлежат преимущественно мужчинам, а женщин в украинском парламенте лишь около восьми процентов.

Председатель Союза женщин Украины Мария ОРЛИК выразила убеждение, что количество женщин в Верховной Раде должно быть равным количеству мужчин, то есть 50 на 50. «Скандинавские страны, например, имеют представительство женщин в парламенте до 50 процентов. Именно к этому мы стремимся, чтобы было 50 на 50. Каждая вторая - женщина, каждый второй - мужчина. Вот тогда будет достигнут равный взвешенный баланс в обществе и законы будут приниматься в интересах всего общества - и мужчин, и женщин. Пока еще у нас этого нет», - констатировала М.ОРЛИК.

В соответствии с резолюцией Ассамблеи, самые активные женщины мира должны преодолеть в своем государстве гендерное неравенство. Представительницы Украины заверили, что они будут предлагать правительству как можно больше законов, направленных на защиту прав женщин.

Следующая сессия Международного Совета женщин состоится через 3 года.