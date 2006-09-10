Сирия создаст собственную ”Хизбаллу”

Шеф военной разведки Армии обороны Израиля генерал-майор Амос Ядлин (Amos Yadlin) заявил на еженедельном заседании правительства в воскресенье о том, что в Сирии намереваются создать собственную военизированную структуру, сообщает Yediot Ahronot.

По словам генерала, сирийцы обдумывают создание военизированного формирования, основанного на модели радикального ливанского движения "Хизбалла". Амос Ядлин заявил, что проект находится на начальной стадии разработки и призван возобновить вооруженную борьбу за Голанские высоты. В разведке полагают, что правительство Сирии заинтересовано в создании такого формирования.

Напомним, что президент Сирии Башар Асад заявлял в августе на встрече с египетской делегацией, что Голанские высоты будут освобождены сирийцами.

Голанские высоты, гористая местность на сирийско-израильской границе, были заняты Армией обороны Израиля в ходе Шестидневной войны 1967 года и с тех пор являются спорной территорией.

Лента.ру