В ходе авиашоу столкнулись два самолета

17:36, 10 сентября 2006
Мир
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Оба упали в море

В ходе авиашоу на Мальте в воскресенье столкнулись два небольших частных самолета.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, в результате столкновения погиб один из пилотов.

По данным агентства, один из самолетов неожиданно начал терять высоту и врезался в другой, после чего оба упали в море. Пилот одного из самолетов - швед Габор Варга - скончался от полученных ранений в больнице, другому пилоту, из Ирландии, удалось катапультироваться, он не пострадал.

РИА "Новости"

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