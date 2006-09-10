В ходе авиашоу столкнулись два самолета

В ходе авиашоу на Мальте в воскресенье столкнулись два небольших частных самолета.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, в результате столкновения погиб один из пилотов.

По данным агентства, один из самолетов неожиданно начал терять высоту и врезался в другой, после чего оба упали в море. Пилот одного из самолетов - швед Габор Варга - скончался от полученных ранений в больнице, другому пилоту, из Ирландии, удалось катапультироваться, он не пострадал.

РИА "Новости"