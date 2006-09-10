Приезд Мадонны в Москву откладывается

14:58, 10 сентября 2006
Мир
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Где она поселится, остается тайной

Приезд Мадонны в Москву переносится на один день, передает радиостанция "Эхо Москвы". Организаторы концерта сообщили, что певица появится в российской столице не в воскресенье, как ожидалось, а в понедельник.

Мадонна прилетит на своем частном самолете. Где она поселится, остается неизвестным.

Концерт Мадонны должен состояться 12 сентября в "Лужниках". По словам организаторов концерта, на стадионе завершаются работы по монтажу сцены и оборудования.

В субботу в кассах "Лужников" началась продажа билетов на концерт, а также обмен билетов, проданных ранее на площадку на Воробьевых горах.

Мадонна выступит с единственным концертом в Москве в рамках своего гастрольного турне Confessions Tour. Первоначально шоу планировалось провести 11 сентября на Воробьевых горах перед зданием МГУ, однако столичные власти потребовали выбрать другую площадку.

Лента.ру

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