Итальянка 26 лет просидела взаперти, поскольку смертельно боялась микробов

Мнительная жительница итальянского города Мачерата, расположенного в области Марке, 26 лет просидела дома взаперти, поскольку смертельно боялась микробов. Об этом случае рассказали журналистам местные власти.

Сейчас этой женщине 56 лет, а в самовольное заточение она ушла, когда ей было тридцать. И если бы не ее брат, который, отчаявшись уговаривать сестру вернуться к нормальной жизни, обратился за помощью к властям, то женщина, возможно, так и осталась бы "замурованной" в собственной квартире до конца своих дней.

Мэр города издал специальное постановление, согласно которому женщина должна была пройти принудительное медицинское обследование. Забирать ее из дома приехала полиция и "скорая помощь", которые немедленно доставили мнительную жительницу Мачераты в больницу.

Медики пообещали синьоре, что сделают все возможное, чтобы смертельно опасные микробы ей не повредили.

РИА "Новости"