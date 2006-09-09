Во время футбольного матча молния убила двух игроков

На итальянском острове Сардиния недалеко от города Кальяри во время футбольной встречи любительских команд молния убила двух игроков.

Как сообщили в субботу журналистам представители правоохранительных органов, во время матча неожиданно налетела гроза. Игроки попытались скрыться от непогоды под стоящими рядом деревьями. И это было роковой ошибкой, поскольку именно туда и ударила молния. Двое игроков погибли на месте и несколько человек получили ранения, причем очень серьезные.

Немедленно приехавшая "скорая помощь" доставила пострадавших в больницу.

РИА "Новости"