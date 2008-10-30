МВФ надоело быть пожарной службой

Международный валютный фонд предложит на встрече лидеров "Большой двадцатки", которая состоится в Вашингтоне 15 ноября, новую стратегию регулирования мировой экономики.

Как передает "Рейтер", об этом заявил в интервью французскому изданию Le Monde глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН.

Д.СТРОСС-КАН также сообщил, что он больше обеспокоен спадом мировой экономики и его последствиями в социальном секторе, нежели волатильностью на фондовых рынках, которая, по его мнению, скоро прекратится благодаря коллективным мерам финансовых регуляторов Европы и США.

По словам главы МВФ, он хотел бы, чтобы в фонде видели не только "пожарную службу", приходящую на помощь терпящим бедствие странам, но и "каменщика", который помогает отстраивать мировую экономику.

"Роль МВФ в координации глобальной экономики должна быть вновь подтверждена", - сказал Д.СТРОСС-КАН.

"Для этого я предложу на встрече 15 ноября новый план управления или "стратегию регулирования глобальной экономики", которая будет основываться на пяти принципах", - сообщил он Le Monde.

В том числе будет предложен новый тип кредитования с целью обеспечить короткими деньгами некоторые страны, имеющие проблемы с ликвидностью, а также увеличение фонда МВФ, средств которого, по словам Д.СТРОСС-КАНА, будет недостаточно для удовлетворения требований в среднесрочной перспективе.

К другим принципам относятся понимание того, как один за другим в ряде стран возникли экономические "пузыри", надзор за новой регуляторной политикой в финансовом секторе, а также разработка новой, более простой и эффективной "архитектуры" глобальной экономики.