Жена Клинтона довела Обаму до седых волос

Двадцать один месяц предвыборной гонки в США не прошел даром для кандидата от демократов Барака Обамы. Последнее время журналисты стали замечать, что 47-летний сенатор из Иллинойса резко поседел.

В самом начале предвыборной кампании Обаме было 45 лет, и, как отмечает The Telegraph, выглядел он на десять лет моложе благодаря своей внешности. Однако два года спустя, после сотен бессонных ночей и предвыборных споров, Обама наконец выглядит так, как должен выглядеть человек среднего возраста.

Сам кандидат, кажется, не имеет ничего против более зрелого имиджа. "Седина появилась очень быстро. К тому времени, когда мне придется принести присягу, я уже увижу часть своей головы седой", - сказал он своим сторонникам на встрече в Колорадо в июле.

Парикмахер Обамы по имени Зариф, подстригающий кандидата каждую неделю по цене примерно 13 долларов, считает, что количество седых волос для его клиента "вполне нормально для его возраста". На вопрос, не собирается ли сенатор покрасить свои волосы, Зариф ответил с полной уверенностью, что это в планы Обамы никогда не входило.

У ученых нет единого мнения на предмет зависимости между стрессом и ранним появлением седины. Но недавнее исследование, проведенное в госпитале Синай в Балтиморе, показала, что пациенты, регулярно испытывающие стресс в течение двух-трех лет, седеют быстрее, чем ожидалось.

Как заметил сам Обама на недавно прошедшем обеде в честь Альфреда Смита, главная причина его поседевших волос - это его бывший соперник по демократической партии Хиллари Клинтон.

РИА новости