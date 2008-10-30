Рейтинг наиболее перспективных городов мира

Журнал Forbes опубликовал список великих городов будущего. Рейтинг составлен на основе первых десяти позиций мирового индекса развивающихся рынков, вычисляемого компанией MasterCard по результатам исследования 85 наиболее перспективных городов.

Как передает Газета.ru, первые три места заняли: Шанхай, Пекин и Будапешт. Всего в десятке самых перспективных четыре китайских города.