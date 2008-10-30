Число жертв землетрясения в Пакистане выросло до 200 человек

Число жертв землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан уже превысило 200 человек и продолжает расти. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В районе бедствия, преимущественно в округе Зиарат недалеко от административного центра провинции города Кветты, разрушено около 1 тыс домов. Более 15 тыс человек остались без крова. Как сообщают представители армейского командования, под завалами до сих пор остаются люди, шансов на спасение которых все меньше и меньше. Ход спасательной операции затруднен в связи с тем, что большинство дорог и мостов в районе стихийного бедствия разрушено.