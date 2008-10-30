Кое-кто в Евросоюзе уже не прочь увидеть Лукашенко на саммите ЕС

Чешское председательство в ЕС рассматривает возможность пригласить Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО на чрезвычайный саммит ЕС в первой половине 2009 года, если страна начнет демократические реформы.

Об этом сообщает Интернет-издание EUobserver.

“Возможно, что во время чешского президентства будет проведен саммит с восточными партнерами: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией. Однако мы не уверены, будет ли принимать участие Беларусь”, - цитирует издание пресс-секретаря министра иностранных дел Чехии Сюзанну ОПЛЕТАЛОВУ.

“Мы хотели бы видеть Беларусь, однако есть определенные условия – Беларусь должна, во-первых, стать членом Европейского восточного партнерства и, конечно, должно быть определенное улучшение на пути к демократии”, - добавила пресс-секретарь.

По ее словам, дата саммита ЕС с восточными партнерами будет определена после декабрьского заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), на котором должны быть одобрены предложения Еврокомиссии по развитию Восточного партнерства.

Чехия считает, что созыв саммита с Восточными партнерами должен стать первым значительным шагом в реализации Восточного партнерства.

Как сообщал УНИАН, 20 июня лидеры 27 стран - членов ЕС на заседании Европейского Совета одобрили польско-шведский проект “Восточного партнерства”.

Этот проект предусматривает создание форума регионального сотрудничества стран ЕС с Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Арменией, а также - на экспертном уровне - с Беларусью. Реализация проекта “Восточное партнерство”, по мнению авторов проекта, должен привести к отмене визового режима ЕС с перечисленными государствами, а также к созданию зоны свободной торговли услугами и товарами.

Еврокомиссия должна подготовить предложения по развитию этого проекта в декабре.

13 октября Совет министров иностранных дел ЕС приостановил на полгода запрет на выдачу виз группе высоких должностных лиц Беларуси, в том числе, Президенту страны А.ЛУКАШЕНКО. При этом министры отметили, что это приостановление не будет продолжено, если Беларусь опять прибегнет к политическим репрессиям или поддержит Россию в признании Абхазии и Южной Осетии.

Чехия будет председательствовать в ЕС с 1 января по 30 июня 2009 года.