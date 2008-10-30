Федеральная резервная система США снизила учетную ставку до 1%

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял решение понизить базовую учетную ставку до 1% с 1,5%, говорится в сообщении комитета.

Еще в сентябре 2007 года ставка была на уровне 5,25% - нынешней администрации ФРС понадобилось 14 месяцев, чтобы опустить ее до однопроцентного уровня. Предыдущей администрации под руководством Алана ГРИНСПЕНА понадобилось 30 месяцев, перед тем, как был достигнут однопроцентный рубеж в 2003 году, передает РИА Новости.

"Экономическая активность заметно снизилась, в основном в результате понижения трат потребителей. В последние месяцы также замедлилось производство и затраты на оборудование, а снизившаяся экономическая активность во многих иностранных экономиках тормозит перспективы американского экспорта", - говорится в заявлении комитета ФРС.

Кроме того, отмечает комитет, финансовый кризис накладывает отпечаток на покупательскую способность потребителей.

"В свете снижения цен на энергоресурсы и другие товары, а также в свете перспектив слабого экономического роста комитет ожидает, что инфляция установится на уровне, соответствующем стабильности цен", - отмечается в заявлении.

Действия властей в области экономической политики, в том числе сегодняшнее понижение базовой учетной ставки, недавнее скоординированное понижение учетной ставки Центробанками некоторых стран, а также серьезные меры в области ликвидности должны со временем улучшить кредитную ситуацию и содействовать возвращению на уровень среднего экономического роста, ожидают в комитете, отмечая вместе с тем, что риски для экономического роста сохраняются.

"Комитет будет наблюдать за экономическими и финансовыми событиями и будет действовать по мере необходимости для обеспечения экономического роста и стабильности цен", - говорится в заявлении.