Нефть на мировых биржах значительно подорожала

Мировые цены на нефть по итогам биржевых торгов в среду, 29 октября, значительно повысились, сообщает AFP. Так в Лондоне нефть марки Brent подорожала на 5,18 доллара до отметки в 65,47 доллара за баррель. В Нью-Йорке цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI по итогам биржевой сессии была зафиксирована на отметке в 67,50 доллара за баррель, что на 4,77 доллара больше, чем во вторник.

В США фондовые биржи в среду закрылись разнонаправлено. Dow Jones Industrial снизился на 77,26 пункта (0,85 процента) до отметки в 8987,86 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor`s 500 потерял 10,42 пункта (1,11 процента) и был зафиксирован на уровне в 930,06 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 7,74 пункта (0,47 процента) до 1657,21 пункта.

Аналитики отмечают, что биржи положительно отреагировали на решение ФРС США снизить базовую ставку с 1,5 процента до 1 процента годовых. Незначительное снижение индексов они объясняют коррекцией рынка после того, как во вторник Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq выросли в среднем на 10 процентов.

Лента.ру