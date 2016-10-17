В Анкаре запретили проведение каких-либо массовых собраний

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Daily Sabah.

Городские власти турецкой столицы отмечает, что собрания были запрещены в соответствии с решением правительства о продлении чрезвычайного положения "в целях обеспечения безопасности народа и общественного порядка".

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Кроме того, офис губернатора Анкары заявил, что у него есть информация о подготовке террористическими организациями атак в городе и провинции. Теракты якобы планируются на массовых собраниях и митингах.

В течение последнего года в Анкаре произошел ряд терактов. 10 октября прошлого года в результате теракта на демонстрации в Анкаре погибли 103 человека. 17 февраля 2016 года в результате взрыва погибли более 30 человек, 13 марта теракт унес жизни 37 человек.

Напомним, 10 октября полиция в Анкаре применила слезоточивый газ и водометы в отношении демонстрантов, собравшихся почтить память жертв прошлогодних терактов в столице Турции.