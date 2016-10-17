Все против "Исламского государства" - Der Spiegel

Об этом говорится в статье "Все против "Исламского государства", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

О нем говорили в течение нескольких недель. Теперь оно началось - наступление на Мосул (второй по величине город в Ираке), который с 2014 года был захвачен "Исламским государством".

Рано утром в понедельник премьер Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о начале операции, при поддержке воздушных ударов армии США. Альянс собрался наступать с пяти направлений, более 25 000 бойцов будут развернуты примерно в 400 километрах к северо-западу от Багдада.

Коалиция самых разных союзников собирается выгнать исламистов из города и, если это возможно, нанести им сокрушительное поражение. Кто есть кто в операции по штурму Мосула?

Курдские пешмерга. Бойцы курдских автономных районов на севере Ирака контролируют большую часть окрестностей города. Их численность составляет примерно 4000 человек, они должны, прежде всего, захватить контроль над пригородом, и продвигаться из своих оплотов к востоку от Мосула.

Согласно плану, пешмерга поддерживают операцию по договоренности с центральным правительством, но они не будут входить в город. За это они смогут взять под свой контроль территории на окраине Мосула. Уже в понедельник пешмерга сообщили о первых успехах в деревнях примерно в 40 километрах от города. Но радость может быть преждевременной: в прошлом подобные успехи оказывались ложными.

Иракская национальная армия. Обученная США армия должна возглавить наступление, а также войти в город, сначала со специальными силами, которые уже боролись против ИГ. Согласно плану, на стороне армии будут воевать силы полиции. Иракская армия должна атаковать ИГ с юга. Как сообщает Reuters, уже в первые часы наступления иракские боевые вертолеты летали над восточной частью города. В первом заявлении после наступления армия сообщила, что они уничтожили несколько оборонительных позиций ИГ.

Шиитские боевики. Пресловутые шиитские боевики объявили заранее, что будут участвовать в операции. Тем не менее, их привлечение – сложный процесс. Мосул – это крупнейший суннитский оплот в Ираке. Сунниты выступают против участия шиитских боевиков. Есть опасения, что силы шиитов начнут бесчинства в регионе Нинава с суннитским населением, что может стать причиной дальнейшего роста количества беженцев. Наблюдатели считают, что если это произойдет, альянс ожидает крах.

Турция. Турецкая армия разместила недалеко от Мосула 2000 военнослужащих, которые обучают иракских бойцов. Согласно турецким источникам, в сторону Мосула была направлена половина обученных бойцов из турецкого тренировочного лагеря. Речь идет о группе из 1500 вооруженных солдат – шиитов, христиан, езидов и туркменов. Турция выразила готовность поддержать наступление на Мосул.

Международная коалиция по борьбе с ИГ и местными ополченцами: Самолеты возглавляемого США альянса задействованы в Ираке уже более двух лет. Они поддерживают наступление на Мосул авиаударами. На стороне иракской армии борются несколько тысяч местных суннитских боевиков, а также племенные подразделения. Они также были обучены турецкими военными.

Курдские боевики РПК: К северо-западу от Мосула расположены бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой ведет борьбу Турция. Их также можно было бы задействовать в операции, даже вместе с турецкими войсками.

Линии разлома между турками и курдами, а также между шиитами и суннитами могут поставить под угрозу главное наступление на ИГ. Успех также зависит от того, сохранится ли единство в альянсе или, в конечном итоге, силы столкнутся друг с другом.