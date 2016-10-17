Все против "Исламского государства" - Der Spiegel

20:19, 17 октября 2016
Мир
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У кого какие цели в Мосуле? Коалиция неравноправных партнеров атакует второй по величине город Ирака. США осуществляют бомбардировки, шииты, пешмерга и иракская армия ведут боевые действия на земле. Кто есть кто в 25-тысячном альянсе?

Штурм Мосула / REUTERS

Об этом говорится в статье "Все против "Исламского государства", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

О нем говорили в течение нескольких недель. Теперь оно началось - наступление на Мосул (второй по величине город в Ираке), который с 2014 года был захвачен "Исламским государством".

Рано утром в понедельник премьер Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о начале операции, при поддержке воздушных ударов армии США. Альянс собрался наступать с пяти направлений, более 25 000 бойцов будут развернуты примерно в 400 километрах к северо-западу от Багдада.

Коалиция самых разных союзников собирается выгнать исламистов из города и, если это возможно, нанести им сокрушительное поражение. Кто есть кто в операции по штурму Мосула?

Штурм Мосула / REUTERS

Курдские пешмерга. Бойцы курдских автономных районов на севере Ирака контролируют большую часть окрестностей города. Их численность составляет примерно 4000 человек, они должны, прежде всего, захватить контроль над пригородом, и продвигаться из своих оплотов к востоку от Мосула.

Согласно плану, пешмерга поддерживают операцию по договоренности  с центральным правительством, но они не будут входить в город. За это они смогут взять под свой контроль территории на окраине Мосула. Уже в понедельник пешмерга сообщили о первых успехах в деревнях примерно в 40 километрах от города. Но радость может быть преждевременной: в прошлом подобные успехи оказывались ложными.

Иракская национальная армия. Обученная США армия должна возглавить наступление, а также войти в город, сначала со специальными силами, которые уже боролись против ИГ. Согласно плану, на стороне армии будут воевать силы полиции. Иракская армия должна атаковать ИГ с юга. Как сообщает Reuters, уже в первые часы наступления иракские боевые вертолеты летали над восточной частью города. В первом заявлении после наступления армия сообщила, что они уничтожили несколько оборонительных позиций ИГ.

Шиитские боевики. Пресловутые шиитские боевики объявили заранее, что будут участвовать в операции. Тем не менее, их привлечение – сложный процесс. Мосул – это крупнейший суннитский оплот в Ираке. Сунниты выступают против участия шиитских боевиков. Есть опасения, что силы шиитов начнут бесчинства в регионе Нинава с суннитским населением, что может стать причиной дальнейшего роста количества беженцев. Наблюдатели считают, что если это произойдет, альянс ожидает крах.

Штурм Мосула / REUTERS

Турция. Турецкая армия разместила недалеко от Мосула 2000 военнослужащих, которые обучают иракских бойцов. Согласно турецким источникам, в сторону Мосула была направлена половина обученных бойцов из турецкого тренировочного лагеря. Речь идет о группе из 1500 вооруженных солдат – шиитов, христиан, езидов и туркменов. Турция выразила готовность поддержать наступление на Мосул.

Международная коалиция по борьбе с ИГ и местными ополченцами: Самолеты возглавляемого США альянса задействованы в Ираке уже более двух лет. Они поддерживают наступление на Мосул авиаударами. На стороне иракской армии борются несколько тысяч местных суннитских боевиков, а также племенные подразделения. Они также были обучены турецкими военными.

Курдские боевики РПК: К северо-западу от Мосула расположены бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой ведет борьбу Турция. Их также можно было бы задействовать в операции, даже вместе с турецкими войсками.

Линии разлома между турками и курдами, а также между шиитами и суннитами могут поставить под угрозу главное наступление на ИГ. Успех также зависит от того, сохранится ли единство в альянсе или, в конечном итоге, силы столкнутся друг с другом.

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