Правительство Польши утвердило перейти на евро к 2012 году

23:52, 28 октября 2008
Мир
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Осталось уговорить президента

Правительство Польши утвердило “дорожную карту” перехода на евро до 2012 года.

Об этом сообщает сегодня агентство AFP.

“Сегодня правительство утвердило “дорожную карту” по присоединению Польши к зоне евро”, - сказал журналистам в Варшаве премьер-министр Польше Дональд ТУСК.

Он выразил убеждение, что с точки зрения долгосрочной стратегической перспективы присутствие Польши в еврозоне даст ей больше безопасности.

Д.ТУСК отметил необходимость сотрудничества с оппозицией для внесения необходимых изменений в Конституцию для замены злотого на евро, а также отметил, что попробует еще раз убедить Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО, чтобы он возглавил этот процесс.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Д.ТУСК обвинил братьев Леха и Ярослава КАЧИНСКИХ (Президента Польши и лидера партии “Право и справедливость” соответственно – УНИАН) в блокировании намерений присоединиться к зоне евро до 2012 года.

В свою очередь лидер партии “Право и Справедливость” Я.КАЧИНСКИЙ заявил о том, что его партия предлагает решить этот вопрос на референдуме.

Ранее, в сентябре, Президент Л.КАЧИНСКИЙ заявлял, что идея правительства о присоединении к зоне евро является “незрелой” и “нереалистичной”.

Наличный евро был введен в обращение в ряде стран ЕС с 1 января 2002 года. Сейчас в зону евро входит 15 стран, а с 1 января 2009 года планируется присоединение к зоне евро Словакии. Для присоединения к зоне евро страна должна выполнить ряд требований относительно финансовой стабильности, дефицита бюджета и управления государственными финансами.

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