Ющенко: Украина готова отправить своих миротворцев в Нагорный Карабах

Украина готова направить в Азербайджан своих миротворцев для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, об этом глава Украинского государства заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями Бакинского славянского университета.

Украинское государство, как отметил В.ЮЩЕНКО, считает необходимым условием урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе признание целостности территории Азербайджанской Республики, а также вывод войск с оккупированной территории. «Силовой формат, давление для решения этого вопроса – тупиковый. Он не приносит результата», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что еще одним необходимым пунктом в решении этого вопроса украинская сторона видит возврат на родину беженцев. Вопрос статуса Карабахской автономии, по убеждению Президента Украины, должен рассматриваться в рамках референдума, но, бесспорно, учитывая позицию о целостности Азербайджана.

Неотъемлемой частью урегулирования нагорно-карабахского конфликта, по мнению Президента, может быть также введение миротворческих сил. И здесь Украина готова сделать свой вклад при условии, что все мероприятия будут проходить под эгидой ОБСЕ или Совета безопасности ООН. «Я подчеркивал на встречах с Президентом Ильхамом АЛИЕВЫМ готовность Украины предоставить миротворческие силы с целью урегулирования конфликта», – сказал В.ЮЩЕНКО.