ЕС готовит расследование причин российско-грузинской войны

Евросоюз готовит международное расследование причин российско-грузинской войны.

Об этом сказал министр иностранных дел председательствующей в ЕС Франции Бернар КУШНЕР в интервью российской газете “Коммерсантъ”, опубликованном сегодня.

“Все страны-члены ЕС проголосовали за его (расследования – УНИАН) начало, мы готовим его. Будет сформирована небольшая группа интеллектуалов, политиков, юристов, которые займутся этим вопросом”, - сказал он.

Министр также сообщил, что руководителем комиссии назначена “одна госпожа из Швейцарии”, однако не назвал ее имени, отметив лишь, что она – не прокурор, а специалист по вопросам Кавказа.

Он также отметил, что и России, и Грузии придется немало сделать для сотрудничества с комиссией и, в частности, открыть архивы.

“Если они не согласятся – на них обрушится все международное сообщество”, - отметил Б.КУШНЕР.

Министр также отметил, что после изучения архивов комиссия должна провести встречи с министрами обороны, Президентами.

“Я не знаю, согласится ли господин (Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ – УНИАН). Впрочем, почему он должен отказываться от сотрудничества с расследованием?”, - считает французский дипломат.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Б.КУШНЕР заявил, что ЕС будет настаивать на проведении международного расследования причин российско-грузинской войны, ссылаясь на решение, принятое в тот же день на заседании Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС.

Идея проведения независимого международного расследования событий в Грузии в августе этого года была выдвинута во время неформального заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Авиньоне 5-6 сентября этого года.

Проведение независимого международного расследования поддержала в своей резолюции от 2 октября и Парламентская Ассамблея Совета Европы.