Украинскому моряку пираты дали поговорить с матерью

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА связалась по телефону с 21-летним украинским моряком Александром ЗАВОРОТНЮКОМ, который находится на захваченном сомалийскими пиратами греческом судне "Капитан Стефанос".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного ВР по правам человека, для А.ЗАВОРОТНЮКА это была первая связь с Украиной со времени захвата судна 21 сентября 2008 года.

А.ЗАВОРОТНЮК сообщил, что с ним все в порядке, на судне достаточно еды, хотя состояние здоровья членов экипажа, который состоит из 17 филипинцев, одного китайца и одного украинца не очень хорошее. Моряк надеется, что переговоры греческого судовладельца, которые идут очень интенсивно, завершатся в течение 10-15 дней их освобождением.

Н.КАРПАЧЁВА открыла производство о защите права на жизнь гражданина Украины А.ЗАВОРОТНЮКА с момента обращения его матери Инны ЗАВОРОТНЮК, жительницы Одесской области, которая не имела никакой информации о судьбе своего пропавшего сына.

“После звонка Уполномоченного по правам человека на судно А.ЗАВОРОТНЮК смог сегодня утром сам позвонить по телефону своей маме, которая, наконец, услышала голос единственного сына”, – говорится в сообщении омбудсмана.