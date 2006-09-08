Договор ”Нашей Украины” с азербайджанской оппозицией остается в силе

Азербайджанская оппозиция не настаивала на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО во время его визита в Баку, чтобы не нанести урон межгосударственным отношениям.

Об этом заявил УНИАН лидер крупнейшей азербайджанской оппозиционной партии «Мусават» Иса ГАМБАР (УНИАН: «Наша Украина» и «Мусават» еще до выборов в Украине подписывали соглашение о сотрудничестве).

«Еще до президентских выборов в Украине между «Мусават» и блоком «Наша Украина» было подписано соглашение, в котором есть пункт, где четко написано, что стратегические отношения между двумя странами очень важны и они должны развиваться независимо от того, кто является руководителем этих государств», - напомнил И.ГАМБАР. С другой стороны, по его словам, власти Азербайджана «очень ревностно относятся к любым контактам оппозиции с политическими силами зарубежных стран».

«И поэтому, исходя из важности стратегических отношений между Украиной и Азербайджаном, и для того, чтобы этим отношениям не был нанесен урон, мы не настаиваем на нашей встрече с Виктором ЮЩЕНКО», - заявил И.ГАМБАР.