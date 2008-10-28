Абхазия закрыла границу с Грузией, – об этом заявил глава администрации Гальского района республики Руслан Кишмариа. Он заявил, что это сделано в связи с проникновением на территорию Абхазии диверсионной группы из Грузии. Таким образом, на неопределенное время закрыт единственный переход из Гальского района Абхазии, населенного преимущественно грузинами в Зугдидский район Грузии.

Тем временем, в Тбилиси распространяется информация о том, что Гальский район взят под полный контроль российскими войсками, а в Гали введены дополнительные части российской армии. Частично эту информацию подтвердили и абхазские власти, заявив, что в Гальском районе строится военная база для российских войск.

Эхо Москвы