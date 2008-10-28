Глава французского МИД раскусил грузинский план Путина

Министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Франции Бернар КУШНЕР не исключает, что целью российской армии в Грузии был захват Тбилиси.

Об этом говорится в его интервью, обнародованном сегодня российской газетой “Коммерсантъ”.

“Военная цель могла быть такой. И грузины подтверждают это. Они говорят, что ПУТИН (премьер-министр России – УНИАН) сам остановил продвижение войск. Я считаю, что существовала реальная опасность изменения режима в Грузии”, - сказал министр.

Он отметил, что это могло бы привести к большому количеству жертв.

Министр также отметил, что во время российско-грузинского конфликта российские войска “каким-то удивительным образом оказались на границе в нужное время”.

“Я не хочу занимать ничью сторону. Но мы должны поддерживать Грузию, потому что не хотим, чтобы это государство было уничтожено”, - сказал министр.

Говоря о современном состоянии отношений с Россией, Б.КУШНЕР отметил, что среди первоочередных проблем, которые нуждаются в решении, – вопрос Ахалгорского района.

“Я знаю, что между Ахалгорским районом и остальной Южной Осетией нет никакой связи, и он очень близко к Тбилиси”, - сказал Б.КУШНЕР.

Кроме того, по словам министра, нужно вернуть войска на те позиции, которые они занимали до 7 августа этого года.

“Сейчас российская власть говорит, что она должна оставлять в Абхазии и Южной Осетии свыше 7600 военных. Этого не было в соглашении”, - сказал министр иностранных дел Франции.

Он также отметил, что ЕС выступает категорически против признания независимости Абхазии и Южной Осетии. В то же время, добавил он, ЕС заинтересован в сотрудничестве с Россией.

Как сообщал УНИАН, 7 августа этого года между Россией и Грузией начался вооруженный конфликт, которой привел к большим разрушениям в Цхинвали и захвату российскими войсками части территории Грузии. После завершения боевых действий Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Территория Грузии (без Абхазии и Южной Осетии) была освобождена от российских войск лишь в начале октября, когда в Грузию прибыла миссия наблюдателей ЕС.