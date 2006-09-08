Медведько назвал предварительные причины катастрофы Ту-154 под Донецком

Предварительные причины катастрофы российского пассажирского самолета Ту-154 под Донецком 22 августа - это погодные условия и неправильные действия экипажа самолета, заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, он уточнил, что экипаж самолета имел информацию о грозовом фронте, но принял решение пройти его сверху, в результате чего самолет выбросило на высоту почти 12 тысяч 800 метров. После этого, отметил генпрокурор, у самолета отказали два двигателя, он вошел в плоский штопор, а неконтролируемое падение самолета длилось 4 минуты.

В материалах дела фигурируют 6 свидетелей, сообщил А.МЕДВЕДЬКО. По его словам, один из свидетелей зафиксировал падение самолета на видеокамеру в мобильном телефоне. Этот телефон изъят следствием, уточнил генпрокурор.

По делу продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, который выполнял рейс “Анапа - Санкт-Петербург”, разбился 22 августа в Донецкой области. Погибли все 160 пассажиров, в том числе 45 детей, а также 10 членов экипажа.