"Неустрашимый" дошел до берегов Сомали и приступил к выполнению задачи

Российский сторожевой корабль "Неустрашимый" приступил к выполнению боевых задач в районе Африканского Рога. Об этом со ссылкой на службу информации и общественных связей Военно-морского флота РФ сообщает РБК .

Напомним, что сторожевой корабль "Неустрашимый" Балтийского флота РФ еще 26 сентября направился к берегам Сомали, где пираты за день до этого захватили украинское судно Faina. Тогда главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий заявил, что Россия "в ближайшее время" планирует направить к берегам Сомали несколько боевых кораблей для борьбы с морским пиратством.

В ВМФ отметили, что "Неустрашимый" приступил к выполнению задач даже раньше намеченных сроков. "При необходимости корабль также сможет принять участие в совместных операциях против пиратов вместе с кораблями Военно-морских сил иностранных государств", - добавили в ВМФ.

"Неустрашимый" - многоцелевой корабль, обеспечивающий оборону оперативного соединения кораблей. Главная его задача - уничтожение кораблей и подводных лодок противника и обеспечение противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны соединений кораблей и судов.