В США готовили убийство кандидата в президенты

В США раскрыт заговор с целью убийства кандидата в президенты от Демократической партии Барака ОБАМЫ.

Об этом свидетельствуют направленные в суд документы, которые были обнародованы 27 октября, сообщает ИТАР-ТАСС.

Заговор был раскрыт агентами Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия, табака и взрывчатых веществ. Как явствует из представленных документов, сотрудники Бюро вышли на двух неонацистов, которые планировали ограбить магазин по продаже огнестрельного оружия, совершить нападение на одну из средних школ в штате Теннеси, где учатся дети преимущественно чернокожих американцев, а затем совершить покушение на Б.ОБАМУ.

По информации РИА «Новости», ссылающегося на данные американской телекомпании ABC, в минувшую пятницу обвинение было предъявлено 20-летнему Дэниэлу КОВАРТУ из штата Тенессии и 18-летнему Полу ШЛЕССЕЛМАНУ из штата Арканзас, которые были арестованы 22 октября текущего года. В перечне обвинений - незаконное владение обрезом охотничьего ружья, заговор с целью грабежа владельца федеральной лицензии на владение огнестрельным оружием, а также выдвижение угроз против кандидата в Президенты США.