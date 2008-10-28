У англичан свои свидетельства мирового кризиса - пивные

Объемы продажи пива в Великобритании продолжают резко сокращаться из-за последствий финансового кризиса и высоких налогов, заявили в своем докладе специалисты Британской ассоциации пива и пабов (British Beer and Pub Association, BBPA).

По данным, представленным ассоциацией, в третьем квартале текущего года продажи пива в стране упали на 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2007 года. Эти цифры эквивалентны снижению продаж на 1,8 миллиона пинт ежедневно (пинта соответствует примерно 0,57 литра). В барах, пабах и ресторанах падение спроса еще заметнее - на 8,1%, а вот в супермаркетах пива стали покупать лишь на 6% меньше. Хотя и это для Британии немало, передает РИА Новости.

"Ускоряющееся падение продаж пива является четким знаком ухудшений в экономике, тревожного настроения людей и снижения потребительских расходов, - заявил глава ВВРА Роб ХЕЙВОРД. - Снижение спроса на пиво наряду с рекордными темпами закрытия пабов - примерно пять в день - свидетельствуют о проблемах, поразивших всю экономику".

Не забывают специалисты и о роли высоких налогов. "Любой разумный диагноз покажет, что свой вклад сюда также внесло увеличение акцизов на пиво на 9%", - говорит руководитель ВВРА.

Чтобы не усугублять ситуацию, Британская ассоциация пива и пабов призвала правительство Великобритании пересмотреть позицию по налогообложению пивоваренной продукции.