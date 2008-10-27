В Абхазии создана спецгруппа по уничтожению грузинских разведчиков

В связи с обострением обстановки в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии приказом главнокомандующего вооруженными силами, президента республики Сергея Багапша создана специальная группировка для уничтожения разведывательных и диверсионно-террористических групп, засылаемых с территории Грузии.

Как сообщил начальник Генштаба Минобороны Абхазии генерал Анатолий Зайцев, практически ежедневно грузинская сторона проводит военные акции против абхазской территории. В частности, открывается "огонь из автоматического и стрелкового оружия по нашим пограничникам, а также по российским постам", отметил А.Зайцев.

Генерал подчеркнул, что именно в результате действий грузинской стороны "принято решение о создании спецгруппы". Задачи, стоящие перед ней, - "уничтожение диверсионных, разведывательных и террористических групп противника". А.Зайцев уточнил, что "группе придано мощное вооружение, она будет действовать по специальному плану, утвержденному главнокомандующим".

РосБизнесКонсалтинг