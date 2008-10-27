Бурджанадзе создаст "резко оппозиционную" партию

Сегодня стало известно, что президент "Фонда демократического развития, экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе приняла решение о возвращении в большую политику. Бурджанадзе намерена основать партию под названием "Демократическое движение - Единая Грузия".

23 ноября планируется провести первый съезд партии. На данном этапе на называются лица, которые будут во главе данной партии. По словам Бурджанадзе, партия будет "резко оппозиционной", хотя что она имела в виду, не конкретизировала.

Грузия-Online