Президент Грузии назначил нового премьера

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ уволил с поста главы правительства Ладо ГУРГЕНИДЗЕ по его просьбе.

Как передает Би-би-си, об этом грузинский лидер объявил на состоявшейся в понедельник в Тбилиси встрече с деятелями оппозиции.

По словам М.СААКАШВИЛИ, новым главой кабинета министров назначен Григол МГАЛОБЛИШВИЛИ, до сих пор работавший послом Грузии в Албании, Турции и Боснии-Герцеговине.

Л.ГУРГЕНИДЗЕ, сказал президент Грузии, продолжит работу в комиссии по преодолению последствий экономического кризиса.

По данным грузинских и мировых СМИ, этот шаг предпринят лидером Грузии в рамках перестановок в правительстве, связанных с результатами августовского вооруженного конфликта с Россией.