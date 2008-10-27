Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку премьер-министра страны Владимира (Ладо) Гургенидзе. Официально о перестановках в кабинете министров Саакашвили объявит в течение дня 27 октября, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в правительстве Грузии.

По сведениям этого источника, Саакашвили уже выбрал преемника Гургенидзе на посту премьера. Им станет 35-летний Григол Мгалоблишвили, в настоящее время занимающий пост посла Грузии в Турции.

Причины отставки Гургенидзе пока не называются.

Лента.ру