Саакашвили отправил в отставку премьер-министра
16:35, 27 октября 2008Мир
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Преемник уже известен?
Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку премьер-министра страны Владимира (Ладо) Гургенидзе. Официально о перестановках в кабинете министров Саакашвили объявит в течение дня 27 октября, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в правительстве Грузии.
По сведениям этого источника, Саакашвили уже выбрал преемника Гургенидзе на посту премьера. Им станет 35-летний Григол Мгалоблишвили, в настоящее время занимающий пост посла Грузии в Турции.
Причины отставки Гургенидзе пока не называются.
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