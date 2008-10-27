В России прикинули, сколько протянется кризис

Россия рассматривает мировой финансовый кризис как временное явление и рассчитывает, что он не повлияет на реализацию инвестиционных проектов по строительству новых газопроводов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил президент Российского газового общества, заместитель председателя Госдумы Валерий ЯЗЕВ.

По его словам, нынешний финансовый кризис может продлится от года до семи.

«Но жизнь не останавливается – после кризиса традиционно наступает подъем, и потребление нефти и газа будет неизбежно расти», - считает В.ЯЗЕВ.

По его мнению, кризис не должен повлиять на реализацию запланированных ранее инвестиционных проектов.

«Сегодня те, кто сумеет сохранить финансовые возможности для своих инвестпроектов, они получат очень серьезное преимущество после выхода из кризиса», - считает президент РГО.

При этом В.ЯЗЕВ признал, что денег в мирровой финансовой системе нет, а те, что есть серьезно подорожали, и, поскольку нефтегазовый комплекс в большей мере развивается на заемные средства, это может серьезно отразится на привлекательности проектов, сроках их реализации и окупаемости в будущем.

Он выразил надежду, что все они – «Набукко», «Норд Стрим», «Южный поток», «Штокман» и другие - будут все таки реализованы, поскольку «выгодны для всего мира».