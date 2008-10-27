ВВС США нанесли удар по сирийскому городу Абу-Кемаль

В результате атаки 4 вертолетов военно-воздушных сил США в районе границы Сирии и Ирака погибли 8 человек.

Как говорится в официальном заявлении сирийских властей, четыре вертолета ВВС США нанесли удар по приграничному г.Абу-Кемаль. Атаке подверглось строящееся здание. Как сообщает Associated Press, представители американских военных в Багдаде на данный момент не прокомментировали инцидент.

Вместе с тем, по данным телеканала CNN, американское военное руководство подтвердило нанесение удара. Сообщается также, что спецназ США после авианалета провел штурм здания.

Однако пока неизвестно, что стало причиной столь масштабной спецоперации.

Информация продолжает поступать.

РБК