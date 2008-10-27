Далай Лама сдался: борьбу с Китаем прекращают

Духовный лидер Тибета Далай Лама заявил, что отказывается от попыток добиться большей автономии от Китая.

Выступая перед своими сторонниками, Далай Лама объяснил это решение отсутствием положительного ответа со стороны Пекина, передает Би-Би-Си.

Свое заявление Далай Лама сделал в городе Дхарамсала на севере Индии, где находится правительство Тибета в изгнании.

"Я сдаюсь", - сказал духовный лидер, выступая в Дхарамсале.

По словам Далай Ламы, в ноябре состоится встреча тибетских изгнанников, на которой будет решено, что делать дальше.

В интервью Би-Би-Си представитель Далай Ламы в Европе Церин ТАШИ подверг критике международное сообщество за то, что оно не оказало достаточного давления на Китай в тибетском вопросе.

"Когда дело касается Китая, все, включая ООН, делают вид, что там права человека не нарушаются, даже в Тибете; но мы знаем, что даже китайцы не имеют гражданских прав и демократических свобод", - сказал Ц.ТАШИ.

Китай неоднократно обвинял Далай Ламу в том, что он выступает за отделение Тибета от КНР.

Далай Лама отвергал эти обвинения и подчеркивал, что он выступает лишь за автономию Тибета с целью сохранения его уникальной буддистской культуры.

В конце октября должен открыться новый раунд переговоров между представителями Далай Ламы и китайского руководства.

Большинство тибетцев поддерживают курс Далай Ламы на автономию. Единственной крупной организацией, которая выступает за независимость Тибета, является Тибетский молодежный конгресс.

Пекин настаивает на том, что Тибет был частью Китая в течение многих веков.