На свадьбу самого толстого человека в мире пускали только после обыска

Самый толстый человек в мире мексиканец Мануэль Урибе женился в воскресенье в городе Монтерей, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление одного из свидетелей свадебной церемонии.

Церемония бракосочетания Мануэля и его невесты Клаудии прошла в известном на весь северо-восток Мексики заведении Club des Lions в присутствии американского телеканала Discovery, обладающего эксклюзивными правами на публикацию видеоматериалов, и журналистов мексиканского телеканала Notas, который купил право присутствия на церемонии. Приглашенных гостей на входе тщательно досматривали на наличие камер, фотоаппаратов или мобильных телефонов.

"Я и не представлял никогда, что в своей жизни смогу жениться", - цитирует агентство слова жениха о своей свадьбе, которую сам он назвал "весомой".

Страдающий от "болезненной тучности" мексиканец в возрасте 42 лет весил 570 килограммов и, по версии книги Рекордов Гиннеса, был признан в 2007 году самым толстым человеком планеты.

За два года, благодаря поистине "драконовской" диете, основанной на потреблении продуктов с низким содержанием углеводов, Урибе похудел на 230 килограммов.

РИА новости