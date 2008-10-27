Возле резиденции Саакашвили нашли противотанковые гранаты

Минобороны Абхазии заявляет об обстреле грузинской стороной вечером в воскресенье позиций абхазских и российских военнослужащих на грузино-абхазской границе в районе моста через реку Ингури.

"Грузинская сторона в 19:20 начала интенсивный обстрел позиций абхазских и российских военнослужащих у моста через реку Ингури. Обстрел велся около пяти минут", - об этом сообщили в Минобороны Абхазии.

"Абхазские и российские военнослужащие были вынуждены открыть в ответ огонь для подавления огневых точек на грузинской стороне", - сообщили в военном ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших среди российских и абхазских военнослужащих нет.

Президент непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш обвинил Грузию в масштабных вооруженных провокациях, целью которых является срыв соглашения "Медведев-саркози", пишет Украинская правда. "Я дал приказ подразделениям нашей армии и пограничным войскам жестко отвечать на подобные провокации".

Вместе с тем, возле резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили в Зугдиди в воскресенье были обнаружены противотанковые гранаты, сообщил журналистам губернатор региона Самегрело-земо Сванети Заза Горозия. По его словам, гранаты обезвредили.

Горозия отметил, что "гранаты на территории ботанического сада, где расположена резиденция, могли оставить российские военнослужащие в августе-сентябре этого года".