Премьер Чехии хочет остаться во главе правительства несмотря на поражение

Премьер-министр Чехии и лидер Гражданской демократической партии (ГДП) Мирек ТОПОЛАНЕК после поражения на последних выборах готов покинуть пост председателя ГДП, но хочет остаться главой правительства, говорится в официальном заявлении И.ТОПОЛАНЕКА, распространенном в воскресенье Чешским агентством печати ЧТК.

М.ТОПОЛАНЕК готов уйти с поста лидера партии, если найдется личность, которая реализовывала бы далее либеральную программу ГДП при всеобщей поддержке, выступала бы за единство партии и стабильность коалиционного правительства.

«Я уверен, что ГДП имеет шансы победить на будущих выборах (в Палату депутатов) только при выполнении этих трех условий», - пишет премьер-министр Чехии.

М.ТОПОЛАНЕК также сообщил, что отвергает требование победивших социал-демократов к действующему коалиционному правительству уйти в отставку.

Президент Чехии Вацлав КЛАУС заявил в воскресенье, что итоги выборов в Сенат (верхняя палата парламента) и недавних региональных выборов являются референдумом о доверии премьер-министру Чехии М.ТОПОЛАНЕКУ.

«Избиратели хотят, чтобы изменился стиль и содержание политики», - считает глава государства.