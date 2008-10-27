Завершилось голосование на муниципальных выборах в Финляндии

В Финляндии завершилось голосование на муниципальных выборах, по результатам которых мандаты на 2009-2012 гг получат 10 412 депутатов в 332 коммунах материковой Финляндии, передает ИТАР-ТАСС.

В этих выборах не участвуют жители автономии - Аландских островов, где действуют 16 муниципалитетов, поскольку там выборы прошли осенью 2007 года. Участки для голосования закрылись в 20.00 по местному времени.

Избирательные комиссии констатируют, что голосование в среднем по стране шло активнее, чем четыре года назад, когда в выборах приняли участие 58,6 проц. избирателей. Однако активность избирателей в разных областях страны была неравномерной: если в Тампере, Йоэнсуу, Оулу и Рованиеми избирателям подчас приходилось даже стоять в очередях, чтобы проголосовать, то в Хельсинки и Турку желавших проголосовать было меньше, чем в 2004 году. В предварительном голосовании, проходившем 15-21 октября, приняли участие 24,2 проц. финских избирателей как внутри страны, так и за рубежом.

Первые результаты подсчета голосов показывают, что лидируют представители трех основных политических партий - Социал-демократической (СДП) и правящих "Финляндский центр" и Национальной коалиционной (НКП). Пока на первом месте оппозиционная СДП с 22,7% голосов, сразу за ней идет Центр с 22,5% и НКП с 22,3%. Из более мелких партий наиболее значительный результат пока показывает "Союз левых сил" с 9,6%, однако специалисты отмечают впечатляющий прогресс партии "Истинные финны", поддержка которой по сравнению с парламентскими выборами 2007 года увеличилась на 4,2%. Однако окончательные выводы будут возможны лишь по завершении подсчета голосов.