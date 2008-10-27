Латвия выведет своих военных из Ирака
04:32, 27 октября 2008Мир
998
Латвия выведет своих военнослужащих из Ирака до конца ноября этого года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Национальных вооруженных сил республики Улдис Давыдовс.
Сейчас в Ираке находятся три латвийских военнослужащих. Все они контрактники, прошедшие специальный отбор для участия в международной миссии.
"Латвия выведет своих солдат из Ирака во второй половине ноября", - сказал Давыдовс.
Латвия участвует в операции в Ираке с 2003 года. За это время там побывали 1150 латвийских солдат и офицеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter