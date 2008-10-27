Китай получит кредит в 900 млн. долларов

Всемирный банк и Франция предоставят Китаю кредит в размере 900 млн. долл. на восстановление провинции Сычуань, пострадавшей в мае этого года от сильного землетрясения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ожидается, что средства будут перечислены в декабре 2008 года. Они пойдут на реконструкцию дорог, мостов, возведение госпиталей и центров реабилитации для детей, пострадавших от удара подземной стихии.

Три дня назад о готовности предоставить заем в размере 20 млн. евро на ликвидацию последствий землетрясения в Сычуани заявила Испания.

По оценкам правительства КНР, для восстановления пострадавших регионов в общей сложности потребуется 147 млрд. долл.

Напомним, сильнейшее в Китае за последние 30 лет землетрясение произошло в Сычуани в мае 2008 года. В результате погибли почти 70 тысяч человек, пропавшими без вести числятся более 18 тысяч жителей. Ущерб превысил триллион юаней (почти 150 млрд. долл.).