Ющенко и Алиев подписали Совместную декларацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе визита в Азербайджан подписал с Президентом этой страны Ильхамом АЛИЕВЫМ Совместную декларацию.

Как передает азербайджанское информагентство «Тренд», кроме этого, были подписаны 6 межгосударственных документов:

- Соглашение о сотрудничестве между HАК «Hафтогаз Украины» и Госнефтекомпанией Азербайджана;

- Соглашение между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана о сотрудничестве в области радиационной безопасности;

- Соглашение между Министерством аграрной политики Украины и Министерством сельского хозяйства Азербайджана о сотрудничестве в области государственных исследований и охраны сортов растений;

- Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Азербайджана о «Международных комбинированных грузовых перевозках»;

- Соглашение между Министерствами иностранных дел Украины и Азербайджана «О подготовке дипломатических сотрудников»;

- Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Азербайджана о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.