Der Spiegel: Психологическая война Трампа

Об этом пишут Вейт Медик и Марк Питцке в статье "Психологическая война Трампа", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

С первых минут становится понятно: будет тяжело. Хиллари Клинтон и Дональд Трамп выходят на сцену, из противоположных углов, и осторожно идут навстречу друг другу. "Привет, привет", - бормочет Клинтон. Затем они оба останавливаются, как вкопанные, в нескольких метрах друг от друга. Ни приветствий, ни рукопожатий, ничего. Они даже ни разу не посмотрели друг на друга.

И так продолжалось более 90 минут. Ожесточенная словесная битва между кандидатом от демократов и ее соперником из лагеря республиканцев, у которого партия все же не забрала мандат, несмотря на недавний скандал. Они постоянно перебивали, исправляли и оскорбляли друг друга, не скрывая своего презрения к противнику, используя все искусство политического языка жестов. Наинизшая точка кампании.

Вторые теледебаты в США – это психологическая война. Неудивительно: избирательная кампания Трампа существенно пострадала из-за скандального видео, где он хвастает сексуальными нападениями на женщин. Основные вопросы отходят на второй план, всем интересно другое: Сможет ли он спасти себя с помощью этой дуэли? И каким образом?

Как Трамп отреагировал на скандал с видео?

Трамп заранее дал понять, как собирается выйти из этой ситуации – с помощью нападения. Незадолго до дебатов он появился перед прессой с тремя женщинами, которые обвиняли в сексуальных домогательствах или даже изнасиловании Билла Клинтона. Четвертая женщина была изнасилована в 1975 году, Хиллари Клинтон была адвокатом преступника. Удар ниже пояса. В ходе дебатов, не проходило и четверти часа, чтобы Трамп не вспоминал прошлое Билла Клинтона. "В истории политики, не было другого такого [лидера], который так надругался бы над женщинами". Его собственные высказывания о женщинах, граничащие с насилием, он назвал лишь "разговорами в раздевалке", извинился - впервые – перед своей семьей, и сказал: "Никто не уважает женщин больше, чем я".

Как Трамп держался на сцене?

Трамп рассчитывал, что в течение 90 минут сможет посеять сомнения. Он носился по сцене, постоянно угрожающе стоял за спиной Клинтон, корчил гримасы, усмехался, фыркал, громко шмыгал носом. Иногда его нападки на Клинтон были очень жестокими: "В ее сердце огромная ненависть". Чистая психологическая война. Он неоднократно перебивал Клинтон - и жаловался, когда перебивали его. Клинтон якобы превысила выделенное время ("на 25 секунд!"). Его ответы, в основном, были рассеянными, часто непоследовательными и непонятными. Когда Клинтон сказала, что Трамп, к счастью, не управляет органами юстиции США, он ответил: "Тогда вы были в тюрьме". Из-за этого публика, задающая вопросы, фактически его игнорировала.

Где Трамп мог получить дополнительные баллы?

В том, что касается содержания, Трампу, как обычно, было очень сложно объяснить свои планы, и он засыпал зрителей бесконечной ложью. Кроме того, он утверждал, что был против вторжения до начала войны в Ираке. Но чего он добивается? Он постоянно перемещает внимание на те области, которые представляют кандидата демократов не в лучшем свете. Случай с электронными письмами. Ее зависимость от богатых спонсоров. Ее пребывание на посту государственного секретаря ("катастрофа"). Трамп обвиняет ее даже в подъеме террористов ИГ: "Поздравляю, Хиллари, отличная работа". Также следует отметить, что он явно дистанцировался от своего заместителя Майка Пенса, который в последнее время резко высказывался в адрес России. "Мы не говорили, и я не согласен с этим", - сказал Трамп, к изумлению публики.

Как сражалась Клинтон?

Клинтон уже давно чувствует себя не так уверенно, как во время первых теледебатов. Она на удивление часто вынуждена была защищаться. В какой-то момент животная агрессивность Трампа настолько ее разозлила, что она прибегла к насмешке, заявив, что он выступает столь радикально, потому что его кампания "рушится". В отличие от успеха две недели назад, на этих дебатах никаких выдающихся моментов у Хиллари не было. В содержании она не допустила никаких ошибок. В том, что касается формулирования планов, между Клинтон и Трампом по-прежнему целая пропасть. Но тот факт, что ему удалось нанести несколько ударов, позволяет Трампу не выглядеть полным неудачником. Кроме того, в заключение дебатов, соперники должны были сказать что-то хорошее друг о друге. Клинтон было очень трудно. Она сказала, что уважает его детей, что выглядело как косвенный, пустой и не слишком изобретательный комплимент.

И что все это значит?

Плюс для Трампа: он не проиграл полностью. Само по себе, это должно немного стабилизировать его кампанию, и, возможно, в ближайшие дни другие представители его партии от него не отвернутся. Но его самая большая слабость - его темперамент – снова оказался в центре внимания. Он бросался грязью, использовал жертв сексуального насилия для своих целей, вел себя громко и агрессивно. Ключевой вопрос заключается в том, как он собирается убедить неопределившихся [с выбором] в том, что у него подходящий характер для Белого дома. Плюс для Клинтон: дебаты не смогут кардинально изменить динамику кампании – она остается фаворитом.